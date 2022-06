Peter Schöniger ist der neue Festwirt auf der Nördlinger Mess’

Mit seiner Festhalle Bayernland setzt Wirt Peter Schöniger neue Maßstäbe. Am Samstag startet die Nördlinger Mess' endlich wieder nach langer Pause.

Er ist geborener Münchner, nicht der schlechteste Geburtsort für einen Festwirt. Peter Schöniger ist 52 Jahre alt und von klein auf in die bayerische Festzeltkultur hineingewachsen. Sein Vater, eigentlich gelernter Schlosser und dann lange im Versicherungswesen tätig gewesen, hat 1971 mehr oder weniger „spontan“, wie Peter Schöniger erzählt, die damalige Festhalle Oberland gekauft und seiner Mutter verkündet: „Und jetzt wirst Festwirtin!“ Gesagt, getan, das Unternehmen in „Festhalle Bayernland“ umgetauft und seitdem Jahr für Jahr auf Bayerns Festwiesen unterwegs.

Sohn Peter erbt das Festwirtfieber vom Vater und steigt gleich nach der Schule, mit 18 Jahren, ins Unternehmen ein. Und es kann kein Zufall sein, dass seine jetzige Frau Petra etwa zur gleichen Zeit als Steuerfachgehilfin für den väterlichen Betrieb angestellt wird, sich in den Sohn verliebt und die beiden ein Paar werden.

Schon seit drei Jahren haben die Schönigers die Nördlinger Mess' auf dem Plan

Seitdem bilden die zwei ein kongeniales Team, Peter kümmert sich um „die Hardware“ rund um die Festhalle und Petra regelt Finanzen, das Büro und alle organisatorischen Dinge, die für so ein Unternehmen, welches das ganze Jahr über „auf Tournee“ ist, anfallen. Es beginnt mit dem Frühlingsfest auf der Münchner Theresienwiese. Über Weilheim, Waldkraiburg, das Gillamoos und den Mainburger Gallimarkt geht es quer durchs Jahr und das südliche Bayern, auf bis zu 6000 Plätze kann die Festhalle bei Bedarf erweitert werden.

Schon seit drei Jahren hätten sie darüber hinaus die Nördlinger Mess’ auf ihrem Tourplan gehabt, wenn nicht die Pandemie dazwischengekommen wäre. Doch jetzt ist man im Hause Schöniger froh, auch den Nördlingern und ihren Gästen zeigen zu können, was ein modernes Festzelt heute bieten kann.

Festwirts-Paar Schöniger beschäftigt mehr als 200 Menschen

Mehr als 200 Menschen beschäftigt das Unternehmen, eine eigene Schreinerei und Schlosserei kümmert sich laufend um Verbesserungen und beste Bedingungen im und am Zelt, das ja genau genommen eine feste, bestens klimatisierte Halle aus Holz ist und so bei jedem Wetter für urbayerische Gemütlichkeit steht. „Den Gästen und Besuchern muss es bei uns gefallen und noch lange in freudiger Erinnerung bleiben“, sagt Peter Schöniger, „erst dann ist es auch für den Wirt ein erfolgreiches Fest.“

Gut essen und trinken zu können sei das Wichtigste dabei. In der riesigen Festhallenküche sorgt ein engagiertes Küchenteam mit bayerischen Schmankerln, Specials und traditionellen Volksfest-Klassikern dafür, dass es den Besuchern zum einen an nichts fehlen wird, sie zum anderen auch die eine oder andere positive Überraschung erleben werden. Getreu nach dem Motto Peter Schönigers: „Wer nicht investiert, bleibt stehen. Unser Ziel ist es, qualitativ und vom Erlebnisfaktor her immer vorne dabei zu sein.“ Dafür spricht das Ambiente, das sich gleich auf den ersten Blick deutlich vom bisher Gekannten abhebt: innen im besten Sinne Oktoberfest-Feeling, vor der Halle ein doppelstöckiger überdachter Biergarten und neben der Halle eine Weißbier-Bar. „Wir sind echt gespannt, was uns erwartet auf unserer ersten Nördlinger Mess’. Wir haben alles dafür getan, dass unsere Gäste fröhliche, ausgelassene, friedliche und genussreiche Tage hier bei uns und mit uns verbringen können“, sagt Peter Schöniger und ist gleich wieder unterwegs, damit alles klappt zum Mess’-Start am Samstag in Nördlingen.