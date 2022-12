Pfarreiengemeinschaft führt "Abend der Versöhnung" durch

Bei einer Veranstaltung in St. Salvator konnten Menschen bei Musik verweilen und sollten so dem Stress der Adventszeit etwas entkommen können.

Die Nördlinger Pfarreiengemeinschaft (PG) hat am Samstag in der St.-Salvator-Kirche eine Veranstaltung unter dem Titel "Abend der Versöhnung" durchgeführt. Die Sehnsucht nach Versöhnung kenne jeder Einzelne, der sich schon einmal mit einem geliebten Menschen gestritten hat, heißt es in einer Mitteilung der PG Nördlingen. Doch nicht nur der Streit mit einem geliebten Menschen wecke die Sehnsucht nach Versöhnung. Der Ukrainekrieg und seine weitreichenden Folgen ließen dieses Verlangen immer größer werden, heißt es weiter.

Besonders dann, wenn man es sich zweimal überlege, bei diesen tiefen Temperaturen die Heizung aufzudrehen, wenn man sich die Frage stelle, wie man die Kosten für das alltägliche Leben bezahlen soll?

So fand jene Veranstaltung in St. Salvator statt, ganz nach dem Motto, wie es das Saarland für sich gewählt hat: "Großes entsteht immer im Kleinen".

Stilles Verweilen bei Musik oder Kerzen anzünden war in St. Salvator möglich

Begleitet von einer herzergreifenden Musik, die von Chorleiterin Petra Hanke koordiniert wurde, bestand die Möglichkeit, in diesen Abend einfach einzutauchen und dem Stress des Advents zu entfliehen.

Dazu gab es viel kleine Angebote, sei es das stille Verweilen bei der Musik und den von Jugendlichen vorgetragenen Texten aus der Heiligen Schrift. Weiter bestand die Möglichkeit, Kerzen vor dem Allerheiligsten anzuzünden oder sich von seinem Wort ergreifen zu lassen, welches man aus einem Korb ziehen konnte. Die anwesenden Priester schenkten laut Mitteilung Zeit für ein persönliches Gespräch, für die Beichte oder den Einzelsegen. Im heimeligen Ambiente und gerade, weil die Christbäume noch nicht brannten, sei deutlich geworden, was an Weihnachten eigentlich wirklich passiert ist. Denn bereits Christus habe gezeigt, dass Großes im ganz Kleinen beginne. Eine solche Veranstaltung ist wieder vor Ostern am 25. März 2023 geplant, mit der Möglichkeit, Energie aufzutanken und sich zu versöhnen. (AZ)