Der beliebte Geistliche war seit 1971 in Kleinerdlingen, Holheim und Nähermemmingen tätig. Außerdem unterrichtete der Pfarrer. Er wirkte bis ins Jahr 2008.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft trauert um Pfarrer Anton Feil. Nach Angaben der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Nördlingen ist er am 11. Juli im Alter von 82 Jahren verstorben.

Der sehr beliebte Geistliche war seit 1. Februar 1971 Pfarrer in Kleinerdlingen (St. Johannes Baptist), in Holheim (St. Michael) und Nähermemmingen. Zugleich war er als Religionslehrer und Oberstudienrat am Theodor-Heuss-Gymnasium tätig. Sehr verdient hat sich Pfarrer Anton Feil auch um die Erforschung der Geschichte von Kleinerdlingen und Holheim verdient gemacht Wegen einer schweren Erkrankung wurde er am 31. Dezember 2008 von seinen Aufgaben entpflichtet und lebte seither im Pflegeheim in Gerolfingen.

Pfarrer Anton Feil stirbt im Alter von 82 Jahren

Bereits am Dienstag läuteten um 16.30 Uhr für Pfarrer Anton Feil die Glocken in Kleinerdlingen. Requiem und Beisetzung finden am kommenden Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr in Rettenbach im Dekanat Günzburg statt. Die Pfarreiengemeinschaft organisiert einen Bus, so dass die Gläubigen kostenlos zur Trauerfeier nach Rettenbach fahren können. Pfarrer Raimund Schrott wird den Bus zum Requiem begleiten, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Zustiegsmöglichkeiten sind um 12 Uhr am Brettermarkt, um 12.10 Uhr in Kleinerdlingen (vor der Kirche) und um 12.20 Uhr in Holheim an der Bushaltestelle in der Nördlinger Straße. Die Kirche bittet um Anmeldung im Pfarrbüro.

In Kleinerdlingen feiert Pfarrer Benjamin Beck dann am Mittwoch, 19. Juli, um 18.30 Uhr, ein Requiem für seinen Vorgänger. Der Totenrosenkranz ist vorher um 18 Uhr. Die Heilige Messe in Herkheim an diesem Tag entfällt. Eine Woche später am Mittwoch, 26. Juli, werde auch in einer Heiligen Messe um 18.30 Uhr an Pfarrer i. R. Anton Feil gedacht. (AZ)