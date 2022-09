Pferdestall Petra: Die Weihnachtsshow gibt es im Herbst

Zwei Jahre lang konnte Karlheinz Grundler seine Pferdeshows nicht zeigen, Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Bald ist Premiere in Nördlingen.

Karlheinz Grundler will nicht noch einmal das Gleiche mitmachen, wie in den vergangenen zwei Jahren: Coronabedingt mussten seine akribisch und lange vorbereiteten Pferdeshows abgesagt werden. Deshalb hat man sich im Reitstall Petra dazu entschlossen, die traditionellen Pferde-Weihnachtsshows in den Herbst zu verlegen. Vom 16. bis 25. September 2022 präsentiert das internationale Show-Team um Grundler eine neue zauberhafte Pferde-Geschichte: "Diamantos - Wunschstein der Pferde".

Ganz in der Tradition seiner bisherigen Weihnachtsshows wird Grundler seine Reithalle in eine Traum-Arena verwandeln: edle Reitkunst auf erstklassig ausgebildeten Barock-Pferden, Miniponys, internationale Artisten, humorvolle Clownerie und fantastische Freiheitsdressuren. Das alles mit ganz neuen und speziell für die Show entwickelten Licht- und Soundeffekten. Auch "Sterne der Nacht" wird wieder im Programm sein, die Dressurkür in absoluter Dunkelheit, wenn nur die Pferde mit LEDs beleuchtet sind.

Familienfreundliche Geschichte

"Lassen Sie den Alltag zu Hause und genießen Sie zwei Stunden vollkommene Ablenkung und den Zauber, den edle Pferde verbreiten können", sagt Karlheinz Grundler und verspricht einen unvergesslichen Besuch mit seiner visualisierten Erzählung einer familienfreundlichen Geschichte. "Wir haben alles gegeben in der Vorbereitung", sagt Grundler, "unsere Licht- und Bühnentechnik gibt es sonst nur in großen Arenen wie der Olympiahalle in München."

Auf einen besonderen Höhepunkt, den "Pferdeflüsterer" Michal Bednar aus Tschechien und seine Freiheitsdressur, mit der Bednar sogar schon in China zu Gast war, freut Grundler sich ganz besonders: Bednar dirigiert acht edle Pferde allein ohne sichtbare Hilfen frei in der Arena. Können, Kraft und Anmut strahlen auch die vielen anderen Showacts aus, selbst Artisten aus der Ukraine wurden in die Geschichte mit eingebaut.

Im Gegensatz zu den Winterevents haben die Zuschauer heuer die Möglichkeit, in der Pause einen Blick in die Stallungen der vierbeinigen Stars zu werfen. "Diamantos" startet am Freitag, 16. September, mit der Premiere und ist dann bis 25. September zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf der Rieser Nachrichten und im Reisebüro Grimmer in Nördlingen. Die Abendkasse ist, bei Verfügbarkeit, immer 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, sodass man sich auch eventuell noch kurzfristig für einen Besuch entscheiden kann.

Zum halben Preis an bestimmten Tagen

Beim Kauf von zehn Karten gibt es 20 Prozent Rabatt. Am Dienstag, 20. September, dem Weltkindertag, dürfen alle Erstklässler zum halben Preis kommen und an den Familientagen, dem 19. und 25. September, gibt es auch einen Rabatt von 50 Prozent. Das alles und weitere Infos gibt es im Reitstall Petra, Oettinger Straße 10, Nördlingen, unter Telefon 0160/96271236 (Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr) und unter www.diamantos.de.