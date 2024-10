Pflanzaktion der Unesco-AG sowie der AG Klimaschule

Vor kurzem ging es für insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen, ausgestattet mit Spaten, Grabegabeln und Schaufeln, direkt nach dem Unterricht zum Busbahnhof. Ziel war die dortige Grünfläche, auf welcher die Mitglieder der Unesco-AG unter der Leitung von Heike Hauck und Daniela Vogler sowie der AG Klimaschule, unter der Leitung von Lena Pollak Frühblüher und Blumenzwiebeln anpflanzten. Diese sollen sich dort in den kommenden Jahren selbstständig vermehren und ausbreiten. Die Aktion, die die THG’ler in Kooperation mit der Stadt Nördlingen und dem Verschönerungsverein Nördlingen unter Anleitung von Stadträtin Dr. Susanne Gabler durchführten, hat zum Ziel, langfristig mehr Blühpflanzen statt Rasenflächen zu haben und damit mehr Insekten auf die Grünflächen zu locken. Diese ausgewählten städtischen Grünflächen, wie die am Busbahnhof, werden nur maximal zwei Mal im Jahr gemäht und dabei abgeräumt und nicht gemulcht. Als Belohnung für die fleißigen und gut gelaunten Helfer gab es Butterbrezen und Getränke von der Stadt Nördlingen.

