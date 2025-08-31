Icon Menü
Nördlingen: Pflegezentrum Bürgerheim freut sich über eine besondere Spende

Pflegezentrum Bürgerheim freut sich über eine besondere Spende

    Auf dem Bild von links: Waltraud Dollmann (Einrichtungsleitung), Peter Hueber (Foto Finck), Anna Neureiter (Pflegedienstleitung)
    Auf dem Bild von links: Waltraud Dollmann (Einrichtungsleitung), Peter Hueber (Foto Finck), Anna Neureiter (Pflegedienstleitung) Foto: Foto Finck

    Große Freude herrscht im Pflegezentrum Bürgerheim in Nördlingen: Im Rahmen eines Projekts der Betreuung wurde dem Pflegezentrum durch die Firma Finck eine Auswahl an wunderschönen Bildern gespendet. Motive aus den umliegenden Ortschaften und bekannte Sehenswürdigkeiten schmücken nun die Wände und sorgen für eine besondere Atmosphäre. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von den Aufnahmen begeistert, sie wecken viele Erinnerungen und bereichern den Alltag. Auch die Leitungen des Pflegezentrums Bürgerheim sind dankbar für die Spende. „Die Bilder schaffen Gesprächsanlässe, bringen Farbe in den Alltag und tragen zum Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner bei“, betont das Team.

