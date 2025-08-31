Pflegezentrum Bürgerheim freut sich über eine besondere Spende

Große Freude herrscht im Pflegezentrum Bürgerheim in Nördlingen: Im Rahmen eines Projekts der Betreuung wurde dem Pflegezentrum durch die Firma Finck eine Auswahl an wunderschönen Bildern gespendet. Motive aus den umliegenden Ortschaften und bekannte Sehenswürdigkeiten schmücken nun die Wände und sorgen für eine besondere Atmosphäre. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von den Aufnahmen begeistert, sie wecken viele Erinnerungen und bereichern den Alltag. Auch die Leitungen des Pflegezentrums Bürgerheim sind dankbar für die Spende. „Die Bilder schaffen Gesprächsanlässe, bringen Farbe in den Alltag und tragen zum Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner bei“, betont das Team.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!