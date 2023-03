Nördlingen

Phishing-SMS: So werden hilflose Bürger im Ries abgezockt

Plus Immer wieder werden Rieserinnen und Rieser per Textnachricht um viel Geld betrogen. Viele rechnen nicht damit und bemerken es erst, wenn es schon zu spät ist.

Von Nicolas Friese

Digitale Angriffe sind längst keine Seltenheit mehr. In letzter Zeit häufen sich die Anzeigen Betroffener, die über sogenannte Phishing-SMS betrogen wurden. Als Phishing bezeichnet man einen Versuch von Betrügern, sich per E-Mail oder Kurznachrichten als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner auszugeben. Der Begriff stammt vom englischen Verb für Fischen, fishing, und wird durch das Aussetzen eines Köders abgeleitet. Wenn man von SMS-Phishing spricht, auch bekannt als Smishing, geht es in den meisten Fällen um eine Cyberattacke, bei der die Betroffenen eine SMS-Nachricht bekommen. Dabei soll der Anschein erweckt werden, die Nachricht komme von einer Organisation oder von einer vertrauenswürdigen Person. Hinter diesen Fällen stecken aber meistens Kriminelle, die über die Textnachrichten ihren Opfern Zugangsdaten, beispielsweise für Online-Banking Konten, abgreifen wollen. Solche Angriffe sind auch in Nördlingen sehr präsent.

