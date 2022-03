Photovoltaik auf der Fläche: Diese Regeln werden in Nördlingen diskutiert

Plus Bislang hat der Nördlinger Stadtrat Freiflächen-Photovoltaikanlagen abgelehnt. Unter welchen Bedingungen die bald möglich sein könnten.

Acht konkrete Anfragen liegen der Stadt Nördlingen derzeit für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Die Interessenten wollen die Anlagen in den Stadtteilen Nähermemmingen, Löpsingen, Dürrenzimmern, Grosselfingen oder Schmähingen errichten. Nur: Bislang hat der Stadtrat solche Anfragen stets abgelehnt. Und einige Mitglieder des Gremiums würden das gerne wieder tun.