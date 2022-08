Nördlingen

vor 18 Min.

Pipelines erfordern außergewöhnliche Brücken-Konstruktionen bei Varta

Plus Bei Varta in Nördingen wird eine gigantische Brücke aufgebaut. Weil Öl- und Treibstoff-Pipelines im Boden verlaufen, müssen Versorgungsleitungen oberirdisch verlegt werden.

Von Verena Mörzl

Vor dem neuen Varta-Produktionsgebäude an der Nürnberger Straße in Nördlingen, mit seiner markanten Beton-Optik und den grell-gelben Treppen und Laufstegen davor, wird am Montag akribisch gearbeitet. Auf zwei Betonstützen, die zwischen eben diesem Produktionsgebäude N3 und dem neuen Technikgebäude daneben in Richtung Löpsingen stehen, soll eine gigantische Brücke aufgestellt werden. Als der rote Kran das 85 Tonnen schwere Tragwerk anhebt, ist es still auf der Baustelle. Denn auf diesen Moment haben viele Beteiligte gewartet. Und auch wenn Zuversicht herrscht: Ob alles klappt, ist nicht gesagt. Präzisionsarbeit ist gefragt.

