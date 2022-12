Nördlingen

Pkw gerät auf Gegenspur: 22 000 Euro Sachschaden

Zu dem Unfall in der Löpsinger Straße kam es am Freitagnachmittag.

In der Löpsinger Straße kollidieren am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, doch an den Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Löpsinger Straße in Nördlingen. Der 65-jährige Fahrer eines VW Polos hatte das Löpsinger Tor nach Angaben der Polizei stadteinwärts durchfahren und war anschließend auf die Gegenspur geraten. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 22 000 Euro. (AZ)

