Pkw kollidiert mit Lkw während dem Abbiegen

Ein Lkw-Fahrer will auf ein Firmengelände fahren, lässt jedoch vorher eine Familie auf dem Gehweg passieren. Als der Lkw abbiegen will, fährt ein Pkw vorbei. Die Fahrzeuge kollidieren.

Ein Lkw-Fahrer in Nördlingen wollte am Freitagvormittag, um 11.05 in den Reutheweg in Nördlingen nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Zuvor wollte der Mann Familien passieren lassen, die sich auf dem Gehweg befanden.

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer fährt an dem Lkw vorbei, gerade als dieser den Abbiegevorgang beginnt. Daraufhin kommt es zur Kollision. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. (AZ)