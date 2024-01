Nördlingen

vor 2 Min.

Pkw streift anderen Pkw: 4500 Euro Sachschaden

Ein 53-Jähriger fährt am Freitag die Münzgasse entlang. Als er an einem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand geparkt hat, vorbeifährt, schert er hinter diesem zu knapp ein.

Ein 53-Jähriger ist am Freitag mit seinem hinteren rechten Kotflügel am vorderen linken Kotflügel eines geparkten Pkws hängen geblieben. Wie die Polizei berichtet fuhr der Mann gegen 9.30 Uhr die Münzgasse entlang. Als er an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifuhr, scherte er hinter diesem zu knapp ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (AZ)

