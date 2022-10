Pkw von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund gesundheitlicher Probleme soll eine Frau von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Wemdinger Bahnunterführung geschleudert sein. Sie wurde leicht verletzt.

Am Samstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, ist in der Wemdinger Straße in Nördlingen ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Bahnunterführung geschleudert.

Dem Polizeibericht zufolge war eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw stadtauswärts unterwegs und soll vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Das Auto stieß zunächst links und anschließend nach rechts gegen die dortige Betonmauer. Der Pkw wurde stark beschädigt, die Betonmauer hingegen blieb unversehrt. Die Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu. (AZ)