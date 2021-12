Pocken im 19. Jahrhundert: Vom Impfen in historischer Zeit

Welche Rolle Fürstin Wilhelmine Friederike zu Oettingen-Wallerstein und der Arzt Dr. Julius von Jan bei den Pockenimpfungen im 19. Jahrhundert spielten.

Der englische Landarzt Dr. Edward Jenner (1749-1823) gilt als „der Arzt, der das Impfen erfand“. 1796 wagte er ein riskantes Experiment: Er steckte einen Jungen namens James Phipps mit harmlosen Kuhpocken an, um ihn vor gefährlichen Menschenpocken zu schützen. Das im Grunde genommen lebensgefährliche Experiment glückte, der Junge erkrankte nicht an der in den meisten Fällen tödlichen Ansteckung mit den Menschenpocken. So etwa kann man in Kurzform die Erfindung des modernen Impfens beschreiben.

Es war die Zeit der Aufklärung, in der der Mensch nach dem berühmten Satz des Philosophen Immanuel Kant aus seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ treten solle. Wörtlich heißt es bei Kant: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ Als ein solcher konnte er den kategorischen Imperativ befolgen, der besagte: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“, so lautet die Grundformel des berühmten kategorischen Imperativs, den der Königsberger Philosoph 1785 formulierte.

Dr. Edward Jenner 1749-1823 gilt als „der Arzt, der das Impfen erfand“ Foto: Wikipedia

Aufklärerische Impulse beeinflussten nicht nur Literatur, Kunst und Politik, sondern auch die Medizin, sodass es nur folgerichtig war, dass die Erfindungen und Erfahrungen der naturwissenschaftlich orientierten Medizin Eingang in das tägliche Handeln der Ärzte fanden. Da die Menschheitsgeißel der Menschenpocken auch vor dem Ries nicht Halt machte und auch hier viele Tausend Menschen erkrankten und ihr Leben verloren, sahen sich die Herrschaftsträger zum Handeln veranlasst. Für das Fürstentum Wallerstein liegt ein überaus interessantes Dokument vor, das einen guten Einblick gibt in die damalige „Impfsituation“. Heimatforscher Siegfried Thum hat es den Rieser Nachrichten überreicht, die ihre Leser mit dem vorliegenden Artikel daran teilhaben lassen wollen.

Hochzeitsfeier in Weiltingen und Wallerstein

Im Mittelpunkt der folgenden Geschichte stehen die Fürstin Wilhelmine Friederike zu Oettingen-Wallerstein und der Landgerichtsarzt Dr. Julius von Jan. Die Fürstin war eine bemerkenswerte Frau: Sie war klug und gebildet, sie hatte Durchsetzungsvermögen und Weitblick, sie korrespondierte mit Geistesgrößen ihrer Zeit, wie zum Beispiel mit dem Philosophen Voltaire. Am 9. August 1789 verlobte sich die Tochter des Prinzen Ludwig Eugen von Württemberg mit Fürst Kraft Ernst zu Oettingen Wallerstein, im Oktober heirateten die beiden und feierten zuerst auf Schloss Weiltingen, dem bisherigen Wohnort der Braut, und dann in Wallerstein, dem zukünftigen gemeinsamen Wohnort des Paares.

Für den Fürsten war es die zweite Ehe. Seine erste Gemahlin Marie Therese, geb. Prinzessin von Thurn und Taxis, war 1776 im Alter von 19 Jahren sechs Tage nach der Geburt ihrer Tochter verstorben.

Lange Zeit dachte der Fürst nicht daran, wieder zu heiraten, was der Familie große Sorgen bereitete. Seine Trauer über den Verlust der geliebten Gemahlin war so groß, dass er sich 1777 außerstande gesehen hatte, Wolfgang Amadé Mozart und dessen Mutter auf Schloss Hohenaltheim zu empfangen, so sehr war er damals noch mit sich selbst beschäftigt.

1789 jedoch wagte er den Schritt in eine neue Ehe. 13 Jahre lang lebte das Paar auf Schloss Wallerstein. Am 6. Oktober 1802 verstarb der Fürst, die Fürstinwitwe stand nun alleine da inmitten einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Nicht weniger als der Verlust der politischen Souveränität des Fürstentums stand auf dem Spiel. Als Landesmutter versuchte die Fürstin bei Napoleon persönlich einen günstigen Mediatisierungsvertrag ihres Fürstentums zu erreichen. Die Reise nach Paris war jedoch umsonst. Auch ihr Fürstentum wurde mediatisiert und dem neu gegründeten Königreich Bayern einverleibt.

Die Fürsorge der Landesmutter gegenüber den Untertanen

Das Werk „Unterricht über die Kuh- oder sogenannten Schutzpocken als Verwahrungsmittel gegen die wahren Pocken“ zeigt die große Fürsorge der Landesmutter ihren Untertanen gegenüber. Auch wenn viele Passagen standardisiert sein dürften, so zeigte das 1804 an alle Ämter und Oberämter des Herrschaftsbereiches erlassene „Zirkulare“ doch die Sorge der Fürstin angesichts der vielen Todesfälle in den Dörfern und Marktflecken ihres Fürstentums. Wörtlich heißt es darin: „Da Wir es Uns zur Pflicht gemacht haben, jede Gelegenheit zu benutzen, Unsern getreuen Unterthanen Beweise zu geben, wie sehr Uns ihr Wohl und Glückseligkeit an dem Herzen liegt und wie gerne Wir alles entfernen, was dahin abgezweckt, dieselben zu stören: So war es Uns das größte Vergnügen, in dem guten Fortgang der Schutzblattern, da sie sich als das sicherste Mittel, der Wuth der wahren Pocken Einhalt zu thun, erprobt haben, eine Gelegenheit zu finden, denen selben neue überzeugende Proben Unserer Liebe und Sorgfalt geben zu können.“ Im Folgenden drückte die Fürstin ihre Freude darüber aus, dass so viele Menschen ihrem Beispiel gefolgt sind und sich haben impfen lassen. Leider aber, so lautete ihr Resümee, seien viel zu viele Kinder gestorben, weil ihre Eltern es versäumt haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Vielleicht war es „Unbekanntschaft mit dem neuen Mittel und Mißtrauen auf dasselbe“, stellte die Fürstin bekümmert fest, auf alle Fälle müsste ihr Landphysikatsarzt, Dr. von Jan, insbesondere an den Orten, in denen die Impfbereitschaft noch zu wünschen ließ, Aufklärung geben. Wo sich Menschen zur Impfung entschließen, sollte diese kostenlos sein. Einen Zwang zur Impfung schloss die Fürstin aus, sondern „stellen es dem freyen Willen eines jedem und dem Ruf eines eigenen Gewissens anheim, sich dieser Wohlthat theilhaftig zu machen“.

Aufklärungsschrift über die Pockenimpfung. Foto: Siegfried Thum

Dr. von Jan wusste natürlich vom Widerstand und der Skepsis vieler seiner Mitbürger. Der Arzt, der in dem heute so schön restaurierten Haus oben am Berg in Wallerstein wohnte, eröffnete deshalb seine Schrift mit den Worten: „Meine lieben Mitbürger. Es ist bald 4 Jahre her, daß ich die erste Belehrung über die neue Entdeckung der Schutzpocken dem Druck übergab. Die Entdeckung war damals noch neu, und das Mißtrauen gegen dieselbe fast noch allgemein.“ Diesem Misstrauen wolle er nun mit dieser Schrift begegnen, denn: „Ich wünsche dadurch einiges Licht zu verbreiten, Euch mit dem Rettungsmittel Eurer Kinder gegen die verheerende Blatternseuche bekannt zu machen und der Impfung Eingang zu verschaffen.“

Arzt führt mehrere tausend Impfungen aus

Ganz im Geiste der Aufklärung verhaftet, formulierte der Arzt: „Es liegt in der Natur des vernünftigen Menschen, daß er von seinen Handlungen auch die Gründe, warum und die Art, wie sie geschehen, zu wissen wünscht. Bey den Kuhpocken wissen wir dies nicht. Ich verarge daher Niemand das Mißtrauen und den Unglauben bey dem ersten Bekanntwerden dieser neuen Entdeckung.“ Und an anderer Stelle fährt der Autor fort: „Die Anzahl der gemachten Impfungen beläuft sich auf Millionen. Es ist kein Welttheil mehr, wo nicht Schutzpocken geimpfet werden. Sie sind sogar bis zu den wilden Völkern durchgedrungen. Unter den aufgeklärten Völkern ist kein Staat mehr, wo man nicht die Schutzpocken bis in den Rang der ersten Anliegen des Staates erhoben hätte ...“. Und dann führt der Arzt aus: „Die Zahl der von mir allein in dem Land Geimpften steigt auf mehrere Tausende, daß ist wohl der geringste Theil, da alle benachbarten Aerzte die Verbreitung sich gleichfalls zum Geschäfte gemacht haben.“

Der Autor beschreibt die Wirkung des Impfens an einigen Beispielen. In Wallerstein habe er etwa 300 Menschen geimpft. Als nun die „bösartigen Blattern“ auftraten, erkrankten lediglich 24 Menschen, 7 von ihnen verstarben. Wörtlich: „Man berechne, auf welchen Grad die Sterblichkeit gestiegen seyn würde, wenn noch alle diese Geimpfte der Blattern empfänglich gewesen wären, und wie viele Bürger nur dem hiesigen Orte allein erhalten worden sind.“ Ähnliche Erfolge konnte der Arzt auch für den Kirchenbezirk Marktoffingen berichten. Allerdings musste er auch zur Kenntnis nehmen: „Diesem ohnerachtet machten sich übergesinnte Menschen ein Geschäft daraus, die Impfung in bösen Kredit zu setzen, und dadurch eine fernere Impfung in dem letzten Sommer zu hindern.“

Auch damals gab es schon Impfskeptiker

Bei Heimatforscher Hartmut Steger kann man nachlesen, dass insbesondere Pfarrer Winkelmann in Mönchsdeggingen alles daransetzte, die Impfung in seiner Gemeinde voranzutreiben. Der umtriebige Pfarrer hatte durchaus Erfolge zu verzeichnen, doch als ausgerechnet seine eigene Tochter an den Folgen der Impfung verstarb, rief das die Skeptiker auf den Plan. Da war der Dank der vielen Menschen, denen die Impfung geholfen hatte, nur ein schwacher Trost.

Die Fürstin Wilhelmine war ihrer Zeit weit voraus. Sie handelte verantwortungsbewusst und im Sinne der Aufklärung: vernunftgeleitet und rational, dem Rat der Wissenschaft und ihrer Ärzte folgend. Kurz: beispielhaft auch für die heutige Zeit, die freilich auf einem weit höheren Wissensstand steht als die Zeit um 1800.