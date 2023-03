Nördlingen

Politik kritisiert "uraltes Wagenmaterial" nach Bahnunfall in Nördlingen

Auf der Riesbahn hat sich in Nördlingen ein Vorfall ereignet, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Plus Der Bahnunfall im Ries hat viele Menschen schockiert. Bundespolitiker bringen die Überprüfung von Sicherheitsstandards ins Spiel. Auch Fahrgastverbände äußern sich.

Von Jan-Luc Treumann

Viele Menschen sind schockiert von dem Bahnunfall, der sich am Montagabend im Ries ereignet hat. Eine 39-Jährige wurde dabei mehrere Kilometer weit außen am Zug mitgeschleift, weil ihre Hand in der Tür festklemmte. Auf Anfrage unserer Redaktion äußern sich die Bundestagsabgeordneten der Region zu dem Unfall.

