Polizei beendet Mädels-Spritztour in Nördlingen: Fahrerin bekommt Ärger

Ein Wagen, der langsam auf einer Parkfläche in der Wemdinger Straße in Nördlingen fuhr, ist am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr von Polizisten gestoppt worden. Sie wurden eigenen Angaben zufolge auf "das verbotene und zudem gefährliche Verhalten aufmerksam", als der komplette Oberkörper einer 18-jährigen Beifahrerin, die gleichzeitig Fahrzeughalterin ist, auf der Beifahrerseite herausragte.

Am Steuer stellten die Polizisten eine 17-Jährige fest, die noch keinen Führerschein besaß. Auf der Rückbank saßen eine 15- und eine 16-Jährige. Gegen die Fahrerin und die Halterin wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

