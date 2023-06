Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht auf Parkplatz in Nördlingen

Ein Pkw-Fahrer beschädigte auf einem Restaurant-Parkplatz in Nördlingen ein geparktes Auto. Da die Person den Tatort verließ, sucht die Polizei nach Hinweisen.

Auf einem Parkplatz in Nördlingen hat am Sonntagvormittag ein Pkw-Fahrer ein Auto angefahren und trotz des Sachschadens den Unfallort verlassen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz „Schlössle“ am Inneren Ring beschädigte der unbekannte Pkw-Fahrer einen dort geparkten silbernen Mercedes. Angaben der Polizei zufolge soll sich der Vorfall zwischen 9 und 10 Uhr zugetragen haben.

Der Mercedes wurde dabei an der hinteren linken Stoßstange gestreift, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, statt seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)