Polizei ermittelt nach Kopfplatzwunde auf Tanzfläche in Nördlinger Disko

Drei Männer geraten in einer Nördlinger Disko aneinander und es folgt Gewalt. Ein 38-Jähriger trägt erhebliche Verletzungen davon.

Nachdem drei Männer Samstagnacht in eine Schlägerei verwickelt waren, bei der unter anderem ein 38-Jähriger eine gebrochene Nase und eine Platzwunde am Kopf davongetragen hat, ermittelt nun die Polizei. Den ersten Angaben zufolge soll sich der Vorfall auf der Tanzfläche in einer Nördlinger Diskothek zugetragen haben.

Schlägerei in Nördlinger Disko in der Nacht zu Ostern

Die Polizei berichtet, dass dort drei Männer ein Streit geraten sein sollen. Sie waren im Alter von 18, 28 und 38 Jahren. Im weiteren Verlauf soll der 18-Jährige dem 38-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Verletzungen sind nicht unerheblich. Eine Kopfplatzwunde und ein Nasenbeinbruch waren die Folge.

Während der Auseinandersetzung soll auch der 28-Jährige Freund vom mutmaßlichen 18-jährigen Täter am Handgelenk verletzt worden sein. Wie die Polizei weiter berichtet, sollen alle drei "erheblich alkoholisiert" gewesen sein. Der genaue Sachverhalt müsse jetzt ermittelt werden. (AZ)