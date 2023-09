Polizei ermittelt wegen zwei Sachbeschädigungen

Die Fensterscheibe eines Hauses wird beschädigt und der Spiegel eines Autos abgetreten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Nördlinger Polizei hat zwei Fälle von Sachbeschädigung aufgenommen. Zwischen Sonntag und Dienstag wurde an einem Einfamilienhaus am Reißturm den Angaben nach eine Fensterscheibe beschädigt. Das Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sei zudem am Steigweg an einem dunkelroten Renault der Seitenspiegel der Beifahrertür abgetreten worden. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden beträgt hier etwa 150 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)