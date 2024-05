Polizei erteilt Bußgelder an schnelle Radfahrer

Wer am Donnerstag mit mehr als Schrittgeschwindigkeit in der Fußgängerzone von Nördlingen unterwegs war, musste mit einem Bußgeld rechnen.

Zum Aktionstag der Radverkehrssicherheit hat die Polizei Nördlingen und Donauwörth in der Nördlinger Fußgängerzone am Donnerstag Radfahrer kontrolliert. Sie beanstandete laut eigenen Angaben vermehrt Radler, die sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten. In diesen Fällen mussten die Personen ein Bußgeld im unteren zweistelligen Bereich zahlen. Nach Angaben der Polizei befürwortete der überwiegende Teil der Nördlinger Bürger die Kontrollen und war sichtlich erfreut über das Einschreiten der Polizei. An den Informationsständen des ADFC Donau-Ries und der Polizei auf dem Marktplatz tauschten sich Bürger aus und wurden präventiv auch bezüglich der Radverkehrssicherheit beraten. (AZ)

