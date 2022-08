Polizei erwischt 21-jährigen Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei kontrolliert einen 21-Jährigen in Nördlingen und stellt fest, dass er unter Drogeneinfluss steht.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Augsburger Straße in Nördlingen einen 21-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Anzeichen für Drogenkonsum fest. Deshalb wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Dem jungen Mann drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)