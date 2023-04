Polizei erwischt Jugendliche mit Joint in der Hand

Zwei Polizeibeamte sind privat in der Stadt unterwegs. Da sehen sie die beiden Jugendlichen auf einer Parkbank sitzen.

Zwei Polizeibeamte haben in Nördlingen zwei Jugendliche mit einem Joint erwischt. Die beiden im Alter von 14 und 15 Jahren saßen am Freitag, gegen 17.20 Uhr, auf einer Parkbank im Stadtgebiet und hielten die Drogen in der Hand. Zudem hatte sie laut Polizeibericht eine geringe Menge Marihuana dabei. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher. Die Jugendlichen brachten sie zur Polizeiinspektion, wo deren Eltern sie abholten. Beide erwartet nun eine Anzeige. (AZ)