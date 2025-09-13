Exhibitionist dank Zeugen in Nördlingen überführt

In Nördlingen hat am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 42-Jähriger in den Frickhinger Anlagen exhibitionistische Handlungen begangen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil und zeigte anschließend zwei vorbeigehenden jungen Frauen, 17 und 20 Jahre alt, sein erigiertes Glied. Die beiden verständigten sofort die Polizei. Obwohl der Täter zunächst mit dem Fahrrad flüchtete, konnte er im Rahmen der Fahndung im Beisein der Geschädigten identifiziert und festgenommen werden. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstellt. (AZ)

