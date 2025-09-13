Icon Menü
„Nördlingen: Polizei fasst Exhibitionisten nach Belästigung junger Frauen“

Nördlingen

Exhibitionist dank Zeugen in Nördlingen überführt

In Nördlingen belästigt ein 42-Jähriger zwei junge Frauen. Im Rahmen einer Fahndung wurde der Mann von der Polizei gefasst.
    Die Polizei hat einen Exhibitionisten in Nördlingen überführt. (Symbolbild)
    Die Polizei hat einen Exhibitionisten in Nördlingen überführt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    In Nördlingen hat am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 42-Jähriger in den Frickhinger Anlagen exhibitionistische Handlungen begangen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil und zeigte anschließend zwei vorbeigehenden jungen Frauen, 17 und 20 Jahre alt, sein erigiertes Glied. Die beiden verständigten sofort die Polizei. Obwohl der Täter zunächst mit dem Fahrrad flüchtete, konnte er im Rahmen der Fahndung im Beisein der Geschädigten identifiziert und festgenommen werden. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstellt. (AZ)

