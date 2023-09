Polizei findet 850 Gramm Marihuana: Rieser kommt mit Bewährung davon

Plus Die Polizei durchsucht eine Wohnung, doch dann nehmen die Beamten Cannabis-Geruch wahr und finden große Mengen Drogen. Handeln wollte er damit aber nicht.

Mehrere Cannabispflanzen und 850 Gramm Marihuana findet die Polizei bei einem Mann im Ries. Dies wird in Justizkreisen als "nicht geringe Menge" angesehen und gilt als Verbrechen. Warum der Rieser am Nördlinger Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Ruth Roser noch eine Bewährungsstrafe erhielt.

Ein Rieser hatte aufgrund einer privaten Intrige in seinem Bekanntenkreis Besuch von der Polizei bekommen, die sich mithilfe eines gerichtlichen Durchsuchungsbefehls für die Dateien auf seinen elektronischen Geräten interessierte. Den Polizisten fiel in den durchsuchten Räumen aber ein verräterischer Geruch auf: Cannabis. Fünf Pflanzen und circa 850 Gramm getrocknete Pflanzenteile: Marihuana.