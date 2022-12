Polizei findet bei Durchsuchung Diebesgut im Wert von über 2300 Euro

Eine Frau wird bei einem Ladendiebstahl beobachtet, schon einmal war sie aufgefallen. Daher durchsuchte die Polizei ihre Wohnung und fand weiteres Diebesgut.

Eine Frau ist am Samstagnachmittag um 15.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Nördlingen beim Ladendiebstahl von Ware im Wert von 70 Euro beobachtet worden, wie die Polizei berichtet. Die 58-Jährige habe sich bereits in der Vorwoche im selben Geschäft verdächtig verhalten, weshalb die Überwachungsvideos überprüft wurden. Dabei wurde festgestellt, dass sie bereits dort Ladendiebstähle begangen hatte.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei der Beschuldigten angeordnet. Dabei konnte Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro gefunden und sichergestellt werden, das eindeutig dem geschädigten Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnte, heißt es weiter. Zudem wurde Diebesgut aus einem Baumarkt im Wert von 600 Euro und Kleidung eines bisher noch nicht ermittelten Geschäftes im Wert von 900 Euro aufgefunden. Der ermittelte Gesamt-Diebstahlschaden beläuft sich auf 2370 Euro. (AZ)

