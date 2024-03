Polizei kontrolliert 66-Jährigen: Der hat keinen Führerschein

Der Mann muss nicht nur sein Fahrzeug stehen lassen, ihn erwartet jetzt auch deutlichere Konsequenzen.

Ohne Führerschein ist ein 66 Jahre alter Mann am Mittwoch in Nördlingen von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten berichten, wurde der Kleinkraftfahrer gegen 11.30 Uhr in der Reimlinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen. Darüber hinaus erhielt er eine Strafanzeige. (AZ)