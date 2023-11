Nördlingen

18:00 Uhr

Polizei, Krankenhaus, Wasser: Internetausfall ist Härtetest für kritische Infrastruktur

Das Nördlinger Stiftungskrankenhaus war telefonisch am Montag nicht erreichbar.

Plus Wie abhängig Firmen und Institutionen vom Internet sind, zeigt der große Ausfall in Nördlingen am Montag. Wie kommt es überhaupt dazu, wenn die Glasfaserkabel kartiert sind?

Von Martina Bachmann, Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Ein beschädigtes Glasfaserkabel hat am Montag nicht nur in Nördlingen und im Handel zu massiven Problemen geführt. Weil Telefon und Internet nicht funktionierten, war auch die Arbeit der Polizei und des Krankenhauspersonals eingeschränkt, wie deren Leiter schildern. Der Ausfall der Internetversorgung traf Tausende Haushalte in Nördlingen und in der VG Wallerstein. Sollte sich herausstellen, dass das Kabel bei Baggerarbeiten entlang der Bahnlinie zwischen Nördlingen und Möttingen durchtrennt wurde, wiederholt sich ein Vorfall aus dem Jahr 2021. Doch einer Bahnsprecherin zufolge liegen dem Unternehmen hierzu noch keine Informationen von der entsprechenden Fachstelle vor. Ganz gleich, wo sich der Unfall abgespielt hat, stellt sich die Frage, warum sich solche Störungen häufen, wenn es doch eigentlich Pläne gibt, auf denen die Kabel verzeichnet sind.

Eine mögliche Antwort darauf hat der Leiter der Nördlinger Polizeiinspektion, Walter Beck. Die Polizei war telefonisch nur über die Einsatzzentrale (110) in Augsburg und über Funk zu erreichen. Intern gebe es Ablaufpläne für solche Ausfallszenarien, schildert Beck. Über die beiden anderen Wege hätten sie "eine doppelte Rückfallebene". Und am wichtigsten war, so sagt es Beck: "Wir konnten für die Sicherheit sorgen, auch wenn wir abgehängt waren." Eigentlich gebe es Verlegetrassen für das Glasfaserkabel, die seien auch schriftlich festgehalten. Aber die würden oftmals nicht stimmen, habe er erfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen