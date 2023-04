Nördlingen

Polizei meldet Unfallflucht am Döderlein-Parkplatz

Ein schwarzer Audi wird auf dem Parkplatz in Nördlingen am Donnerstag angefahren.

Auf dem Döderlein-Parkplatz in Nördlingen hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde dort ein schwarzer Audi angefahren. Am geparkten Fahrzeug entstand an der rechten hinteren Türe ein Streifschaden mit einer Schadenshöhe von etwa 750 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadenregulierung und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

