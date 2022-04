Polizei Nördlingen bittet wegen verklebtem Schloss um Hinweise

Am Dienstagabend wurde das Schloss einer Eingangstür in Nördlingen verklebt. Die Polizei sucht nach der oder dem Unbekannten.

Eine unbekannte Person hat in Nördlingen am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 22 Uhr das Schloss einer Eingangstür zugeklebt. Das betroffene Haus befindet sich laut Polizei in der Straße An der Reimlinger Mauer. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)