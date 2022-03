Nördlingen

10:44 Uhr

Polizei Nördlingen bittet wegen zugeklebter Schlösser um Hinweise

In Nördlingen wurde am Dienstagnachmittag Sekundenkleber in ein Eingangs- und ein Gartenschloss gespritzt. Die Polizei bittet um Hinweise.