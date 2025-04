Parfums gestohlen und in die Eger geworfen: Polizei schnappt mutmaßliche Ladendiebe

In einer Drogerie in Nördlingen ist ein Ladendetektiv am Donnerstag auf zwei junge Männer aufmerksam geworden, die offenbar Parfumflaschen aus dem Sortiment stehlen wollten. Dabei beobachtete er, wie sie die Diebstahlsicherungen entfernten und die Flakons in ihre Taschen steckten. Ein dritter Mann, der offenbar zu dem Duo gehörte, wartete währenddessen am Ausgang und hielt die Situation im Blick. Nachdem die beiden mutmaßlichen Täter den Laden ohne zu bezahlen verlassen hatten, nahm der Ladendetektiv die Verfolgung auf und informierte gleichzeitig die Polizei. Offenbar bemerkten die jungen Männer, dass sie beobachtet wurden. Noch vor dem Eintreffen der Beamten warfen sie das Diebesgut kurzerhand von einer Brücke in die Eger. Kurz darauf konnte die Polizei die Verdächtigen stellen und ihre Personalien aufnehmen. Gegen sie wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Die Suche nach dem verschwundenen Diebesgut dauert an. (AZ)

