Polizei stellt Amphetamine bei Kontrolle sicher

Die Polizei kontrolliert einen 34-Jährigen in Nördlingen und stellt fest: Er hat Drogen dabei.

Die Nördlinger Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Mann in der Augsburger Straße in Nördlingen kontrolliert. Nach eigenen Angaben vermuteten die Beamten vermuteten, dass dieser dem Drogenmilieu zuzuordnen sei. Die Beamten stellten Rauschgiftutensilien, sowie die synthetische Droge Amphetamin bei dem 34-Jährigen sicher. (AZ)

