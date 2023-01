Polizei stellt getarnten Elektroschocker sicher

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen nimmt die Polizei einem 18-jährigen Fahrer einen Elektroschocker ab. Die Waffe ist als Taschenlampe getarnt.

Eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit hat sich am vergangenen Sonntag ein 18-jähriger Autofahrer in Nördlingen eingehandelt. Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Saubrunnen gegen 20.30 Uhr stellten die Polizisten bei dem Mann einen Elektroschocker sicher. Dieser sah nach Angaben der Polizei wie eine Taschenlampe aus und befand sich zugriffsbereit neben dem Fahrer. (AZ)