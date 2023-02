Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Der Mann muss seinen Führerschein abgeben. Der Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,2 Promille an.

Die Polizei hat einem 30 Jahre alten Autofahrer den Führerschein abgenommen. Wie die Beamten mitteilen, wurde der Mann am Sonntagmittag einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er gab an, zuvor Bier konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, sodass die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige, so der Polizeibericht. (AZ)