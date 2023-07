Polizei stoppt Jugendlichen auf E-Scooter

Jugendliche dürfen erst ab 14 Jahren mit einem E-Scooter fahren. Gegen den Vater eines Buben, der sich nicht daran gehalten hat, wird jetzt ermittelt.

Ein 13-Jähriger ist am Samstag, gegen 21.45 Uhr in Nördlingen mit einem E-Scooter gefahren. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Wie die Polizei mitteilt, dürfen Jugendliche erst ab 14 Jahren einen E-Scooter fahren, zudem ist eine entsprechende Haftpflichtversicherung erforderlich. Da gegen beide Vorgaben verstoßen wurde, werde nun gegen den Vater ermittelt, teile die Beamten mit. (AZ)