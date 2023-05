Polizei stoppt zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Zwei Autofahrer sind unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Die Beamten unterbinden die jeweilige Weiterfahrt.

Die Polizei hat zwei Autofahrer in Nördlingen bei Verkehrskontrollen angehalten. In der Nacht auf Donnerstag wurde laut Polizeibericht bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bereits in den Morgenstunden des 17. Mai stellten die Beamten nach eigenen Angaben bei einem 40-Jährigen ebenfalls den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Es seien in beiden Fällen Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrten unterbunden worden. (AZ)