Polizei sucht die Besitzerin dieses Kinderfahrrads

Ein Anwohner kannte den mutmaßlichen Dieb. Die Polizei holte das Rad zurück. Unklar ist allerdings noch, wem das pink-weiße Rad gehört.

In der Nacht vom 23. auf 24. August ist in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen ein weiß-pinkfarbenes Kinderfahrrad entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Anwohner den 52-jährigen Dieb bei der Tat. Da der Täter dem Zeugen bekannt war, konnten die ermittelnden Polizisten diesen zeitnah zur Rede stellen.

Er gab den Diebstahl zu. Die kleine Besitzerin des Rades konnte laut Polizei bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet nun die Eltern des Kindes sich unter 09081/29560 zu melden. (AZ)