Polizei sucht mit Hubschrauber in Nördlingen nach Fünfjährigem

Der kleine Bub war gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet worden. Gefunden wurde er in Aalen.

Die Polizei hat in Nördlingen am Mittwochnachmittag nach einem fünf Jahre alten Buben gesucht. Ein Hubschrauber kreiste länger über der Stadt. Zahlreiche Einsatzkräfte seien in Zivil und in Uniform unterwegs gewesen, sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, Robert Schmitt. Der Junge war gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet worden. Gegen 17 Uhr konnte die Polizei dann Entwarnung geben: Der Fünfjährige sei mit dem Zug nach Aalen gefahren, sagte Schmitt und dort aufgegriffen worden.