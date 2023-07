Polizei sucht nach weißem Kleintransporter

Unfallfluchten: Der Fahrer eines Kleintransporters stößt beim Rangieren gegen ein geparktes Auto. Auf einem Parkplatz wird ein silbernes Auto angefahren.

Der Fahrer eines weißen Kleintransporters ist am Donnerstag in Nördlingen beim Rangieren gegen ein geparktes Auto gestoßen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße, auf Höhe des Eingangs der Drogerie. Passanten beobachteten den Unfall und machten den circa 65 Jahre alten Fahrer und dessen circa 20-jährige Beifahrerin auf den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro aufmerksam.

Der Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und flüchtete von der Unfallstelle. Die Passanten konnten sich das Kennzeichen nicht notieren. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelte es sich um einen weißen Kleintransporter. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen.

Ein auf dem Krankenhausparkplatz geparktes silbernes Auto ist am Donnerstag von einem bislang unbekannten Täter angefahren worden. Laut Angaben der Polizeibericht stieß der Unfallverursacher in der Zeit zwischen 8.30 und 17 Uhr gegen das Fahrzeugheck und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam der Fahrer nicht nach, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/2956-0 Hinweise zu dem Unfall entgegen. (AZ)