Nördlingen

vor 16 Min.

Polizei verhindert Bluttat in einer Nördlinger Familie

Plus Ein 29-Jähriger randaliert im Elternhaus. Als die Polizei eintrifft, droht er seiner Mutter mit einem Messer. So rettete die Polizei die Mutter.

Von Verena Mörzl

Zuerst sei es nur ein Streifenwagen gewesen, der mitten in der Nacht in ein Wohngebiet in Nördlingen eilte. Dann war einer Anliegerin zufolge die gesamte Straße voller Polizeiautos. Was sich in den Minuten danach abspielte, hätte für eine Familie in einer Tragödie enden können. Zunächst randalierte der Sohn in der Elternwohnung und als die Polizei eingriff, drohte er, seine Mutter zu erstechen. Doch soweit kam es nicht, stattdessen gelang es der Frau, aus dem Fenster zu springen.

Die Polizei berichtet am Donnerstagmorgen, nur wenige Stunden nach der Gefahrenlage, von einem 29-Jährigen, der in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein soll. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Er selbst habe den Notruf gewählt, schildert der stellvertretende Nördlinger Polizeichef, Werner Mäder. Er bestätigt, was die Nachbarn vor Ort erlebt haben. Die erste Streife benötigte dringend Unterstützung.

