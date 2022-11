Nördlingen

10:02 Uhr

Polizei verhindert, dass Mann betrunken Fahrrad fährt

In Nördlingen wird am Montag ein betrunkener Mann davon abgehalten, Fahrrad zu fahren.

Ein stark betrunkener Mann will am Montag in Nördlingen auf sein Fahrrad steigen. Eine Polizeistreife verhindert das.

Eine Polizeistreife hat am Montag verhindert, dass ein 53-Jähriger betrunken Fahrrad fährt. Der Mann soll laut Polizeibericht gegen 17 Uhr stark alkoholisiert versucht haben, Rad zu fahren. Das wurde aber noch unterbunden, der 53-Jährige schob sein Fahrrad nach Hause. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

