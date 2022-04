Betrugsversuch: Nördlingerin hätte fast 100.000 Euro gezahlt

Eine 74-jährige fällt beinahe auf Betrüger herein, die sie telefonisch kontaktiert hatten. Das ist nicht die einzige Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt.

Eine 74-jährige Nördlingerin ist am Freitag fast betrogen worden. Zuerst sei sie von einer angeblich auswärtigen Kriminal-Beamtin telefonisch kontaktiert worden. Wenig später hat es dann ein angeblicher Staatsanwalt bei der Frau versucht. Wie die Polizei berichtet, gaukelten die Betrüger der Frau vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun für mehrere Jahre in Haft müsse.

Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Euro, könne die Strafe abgewendet werden. Die 74-Jährige hat sich von den Betrügern derart einschüchtern lassen, dass sie bereits eine Geldübergabe in Nördlingen vereinbart hatte. Der Ehemann der Frau hat von den Telefonaten mitbekommen und konnte seine Frau dazu überreden, zuerst mit der Tochter Kontakt aufzunehmen. Hierbei flog der versuchte Betrug auf.

Was die Polizei rät

Die Polizei rät hierzu dringend: Derartig schwere Justizfälle werden niemals telefonisch abgehandelt. Ebenso wenig werden Geldübergaben außerhalb von Polizeidienststellen vereinbart.

In den vergangenen Tagen ist eine weitere Betrugsmasche vermehrt angezeigt worden. Von einer angeblichen Anwaltskanzlei aus München werden an wahllos ausgesuchte Personen, sogenannte "Vorgerichtliche Mahnungen" im Zusammenhang mit einer Teilnahme an Lotto-Spielen verschickt. Darin wird gefordert, Zahlungen in Höhe von mehreren hundert Euro zu tätigen, um ein weiteres Gerichtsverfahren zu verhindern. Auch hierzu rät die Polizei diese Fake-Schreiben zu ignorieren und keinesfalls eine Zahlung anzuweisen. (AZ)