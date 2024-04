Polizei zieht in Nördlingen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Ein 49 Jahre alter Mann wird in Nördlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellt sich heraus, dass er gut 1,4 Promille im Blut hat.

In Nördlingen ist am Montagnachmittag in der Wemdinger Straße ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Die Polizisten stellten bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser einen Wert von 1,4 Promille anzeigte, wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält nach Angaben der Polizei nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)