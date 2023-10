Polizeikontrolle in Nördlingen: Marihuana bei 36-Jährigen gefunden

Ein Bürger meldet in Nördlingen der Polizei, dass sich auf einem Parkplatz drei auffällige Personen befinden. Die Personenkontrolle bestätigt den Verdacht.

Drei männliche Personen sind am Donnerstag gegen 15 Uhr in Nördlingen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht machte ein Bürger die Beamten auf die drei Männer aufmerksam. Bei einem von ihnen konnte die Polizei eine geringe Menge Marihuana finden.

Das Betäubungsmittel des 36-Jährigen wurde sichergestellt – bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte eine weitere, vergleichsweise größere Menge an Marihuana sichergestellt werden. Den Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen illegalen Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)

