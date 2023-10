Polizisten riechen Marihuana auf Streifenfahrt

In der Nördlinger Altstadt riecht es nach Marihuana. Die Polizisten können den Ursprung ausfindig machen.

Marihuanageruch haben Polizisten während einer Streifenfahrt am Samstagnachmittag in der Rothahnengasse in der Nördlinger Altstadt wahrgenommen. Ihrem Bericht zufolge kam der Geruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses. Die 42-jährige Wohnungsinhaberin öffnete und räumte ein, einen Joint geraucht zu haben. In der Wohnung fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana und Drogenutensilien. Diese wurden sofort sichergestellt, die Frau erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)