Poller des Anstoßes: Warum Nördlingen so sehr um den Verkehr ringt

Die Sperre der Inneren Baldinger Straße ist strittig. Doch es geht in der Debatte um mehr, vielleicht sogar um die Zukunft der Nördlinger Altstadt. Ein Streifzug.

Klein, aber mächtig. Rund 28 Zentimeter Durchmesser hat er, ist nicht einmal kniehoch. Genauso wenig ist er magisch und doch können ihn nur Auserwählte im Boden versenken. Und er löst Diskussionen aus: der Poller. Genaugenommen sind es drei, die an der Inneren Baldinger Straße stehen, der mittlere mit einem roten Lichtkranz versehen. Seit dem 31. Juli ist dieser Poller nicht mehr nur abends und am Wochenende, sondern durchgehend hochgefahren. Symbolisch steht er aber für etwas anderes – die Verkehrswende. Unterwegs in einer Stadt, die sich nicht einig ist, was sie will.

Ein Auto mit Günzburger Kennzeichen, im Schlepptau ein Wohnwagen. Der Fahrer will in die Innenstadt, doch der Poller lässt ihn nicht. Wenn er in wenigen Minuten auf dem Rückweg in Richtung Baldinger Tor ist, wird Armin Kloiber sagen: "Sehen Sie, da fährt er wieder zurück." Kloiber ahnt schon vorher, dass es so kommen wird. Denn als der Fahrer zunächst seinen Weg sucht, noch unwissend, dass es gleich am Hafenmarkt für ihn nicht weitergehen wird, meint Kloiber mitleidig: "Der arme Hund." All die Autofahrer, die nicht wüssten, wohin, am Hafenmarkt drehten oder über die Gassen weitersuchten und häufig dann wieder in der Baldinger Straße stünden. Das hat Kloiber, der zusammen mit seiner Ehefrau die Goldschmiede Herrle und Schweda betreibt, schon häufiger beobachtet.

