Praxis Schaich & Hübner: Alle Impftermine vergeben

Die Frauenarztpraxis Schaich & Hübner in Nördlingen teilt mit, dass alle derzeit verfügbaren Impftermine bis Ende Dezember bereits vergeben sind. Auch der Impftermin am Samstag, 4. Dezember, sei komplett ausgebucht, informiert Dr. Robert Schaich. Wie berichtet, gibt es Lieferengpässe beim Impfstoff an die Mediziner im Ries. (AZ)