Nördlingen

vor 17 Min.

Praxistest am Gerd-Müller-Platz: Das sagen die Bürger zum Verkehr

Die Blumenkästen von der Staßenmitte wurden entfernt, dafür soll der neu zu gestaltende Platz künftig weiter in die Straße hereinragen.

Plus Die Stadt testet eine neue Verkehrsführung am Gerd-Müller-Platz. Doch wie finden das die Bürger? Einer macht Vorschläge, um eine mögliche Gefahrenstelle zu beheben.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Zu den Aufgaben eines modernen Oberbürgermeisters gehört es, im Internet präsent zu sein. Und da sich David Wittner – wie man annehmen darf – als ein solcher fühlt, postet er Nördlinger Neuigkeiten auf der Plattform Instagram – wie vor 2,5 Wochen den Praxistest zur neuen Verkehrsführung am künftigen Gerd-Müller-Platz. Doch zu den Tücken des Internets gehört, dass Spötter schnell zur Stelle sind und so kommentierte ein Satire-Account: "Noch weniger Parkplätze und mehr Chaos in der Innenstadt! Genau mein Humor." Doch abgesehen von einem schnell abgegebenen Kommentar im Netz: Wie gefällt den Menschen vor Ort die geplante Straßenführung tatsächlich?

