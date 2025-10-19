Neues Nördlinger Wohnviertel: Eine Idee aus Tübingen gewinnt

Im Osten Nördlingens soll anschließend an den Saubrunnen beziehungsweise das Wemdinger Viertel ein neues Wohnviertel entstehen, der sogenannte Wohnpark Ost. Doch wie soll dort eines Tages gewohnt und gelebt werden? Darum ging es in einem Planungswettbewerb. Die Preise für die drei besten Gestaltungsentwürfe sind am Samstag im Ochsenzwinger an die jeweiligen Planungsbüros übergeben worden. Ein Preisgericht unter Leitung von Professorin Christina Simon-Philipp hatte die eingegangenen Arbeiten bewertet.

„Damit haben wir uns einer Aufgabe gewidmet, die für die Zukunft der Stadt von besonderer Bedeutung ist“, sagte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann. Das Wachstum Nördlingens wolle die Stadtverwaltung zusammen mit dem Stadtrat nicht dem Zufall überlassen, sondern selbst gestalten. Der Osten der Kommune biete hierfür mit einem neuen Wohnquartier, das modernen Ansprüchen gerecht werde, sich aber zugleich harmonisch in die gewachsene Struktur einfüge, eine große Chance, meinte Eichelmann. „Uns war es wichtig, ein Quartier zu schaffen, das zeigt, was zeitgemäßer Städtebau kann – mit kurzen Wegen, lebendigen Nachbarschaften, hoher Aufenthaltsqualität, einer nachhaltigen Bauweise und mit großzügigen Grün- und Freiräumen.“ Nach intensiver Diskussion und fachlichem Austausch sei es gelungen, drei herausragende Arbeiten zu identifizieren, die in besonderer Weise das Ziel des Wettbewerbes erfüllten.

Siegerentwurf zum Wohnpark Ost: Ein „autoarmes“ Viertel ohne Tiefgaragen

Das Büro Hähnig/Gemmeke Architekten und Stadtplaner Partnerschaft aus Tübingen landete auf dem ersten Platz, der mit 25.000 Euro dotiert war. Rang zwei ging an die Holl Wieden Partnerschaft Stadtplaner und Architekten mit Landschaftsarchitektin Susann Pfeiffer aus Würzburg. Dafür gab es 15.000 Euro. Auf dem dritten Rang landete das Büro Blaumoser Architekten aus Starnberg, das mit 11.000 Euro prämiert wurde. Laut Eichelmann haben die drei Entwürfe das Preisgericht deshalb besonders beeindruckt, weil sie die Verbindung zwischen dem bestehenden Stadtkörper und dem neuen Wohngebiet „konsequent gedacht haben“. Die Übergänge seien fließend, das Wegenetz klar und die Freiräume einladend und offen.

Stadtplaner Philipp Wettemann, der zusammen mit dem Stadtbaumeister die Preisverleihung vornahm, verwies auf die Freiraumgestaltung des gesamten Areals, die nicht nur eine Grünfläche sei, sondern ein verbindendes Element, das Begegnung ermögliche und auch das Mikroklima verbessere. Zu den Entwürfen, so Wettemann, gehörten auch nachhaltige Mobilitätskonzepte mit kurzen Wegen, Fahrradstraßen und verkehrsarmen Zonen. „Das alles sind Themen, die in Nördlingen zunehmend an Bedeutung gewinnen werden“, betonte der Stadtplaner.

Keine Lärmschutzwände im neuen Wohnpark Ost vorgesehen

Mathias Hähnig vom Siegerbüro hob in seinen Ausführungen die Flexibilität des künftigen Wohnparks hervor. Dies bedeute beispielsweise, dass jeder Baustein des neuen Quartiers auch einen Schlusspunkt des Bauprozesses darstellen könne, wenn dies von den Verantwortlichen gewünscht werde. Man wisse schließlich nicht, wie sich die Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln werde. Hähnig verwies zudem auf ein „autoarmes Gebiet“, in dem auch keine Tiefgaragen vorgesehen seien. Auch benötige das Quartier keine Lärmschutzwände zur vorbeiführenden Bundesstraße.

Ein Wettbewerb wie dieser zeige, wie viel Zukunft in einer guten Planung stecke, meinte zum Abschluss der Feierstunde Jürgen Eichelmann. Einen expliziten Dank richtete er an die Bürgerinnen und Bürger, die den Wettbewerb mit großem Interesse verfolgt hätten. „Beteiligung und Transparenz sind uns als Stadt wichtig. Derartige Projekte sind langfristig nur dann erfolgreich, wenn sie von der Stadtgesellschaft mitgetragen werden