Nördlingen

18:00 Uhr

Preisgünstiges Wohnen: Was die Stadt auf dem ehemaligen BayWa-Areal baut

Plus Drei Mehrfamilienhäuser werden auf dem BayWa-Areal in Nördlingen errichtet. Die Wohnungen sind für Bürger mit kleinem Einkommen gedacht. Wie sie ausgestattet sind.

Von Martina Bachmann

Vor fast genau einem Jahr ist in Nördlingen der Spatenstich für ein besonderes Projekt gefeiert worden: Auf dem ehemaligen BayWa-Gelände entstehen drei Mehrfamilienhäuser. Darin sollen in Zukunft Menschen wohnen können, die über ein kleineres Einkommen verfügen. Preisgünstige Wohnungen sind in Nördlingen sehr gesucht. Wie die unweit der Adamstraße in der Nähe zur Altstadt aussehen werden, dazu gab es am Freitag einen Einblick.

